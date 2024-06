[LEAK] State of Decay 3 sera bien au Xbox Showcase

Bonne nouvelle pour les fans de survie : comme déjà suggéré par quelques leaks,fera partie du Xbox Showcase de dimanche soir, et si l'information n'est pas encore officielle, sachez qu'elle a été confirmée par Gematsu qui a tout simplement pu mettre la main sur un press kit de Undead Labs confirmant une bande-annonce pour l'event.Un nouvel épisode annoncé comme bien plus ambitieux, avec des rumeurs sur une dose de narration (élément jusque-là en retrait dans la franchise) et surtout un jeu « à la hauteur graphiquement » selon Jez Corden. Il y a intérêt avec l'Unreal Engine 5 et le renfort de The Coalition.