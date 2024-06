L'ASUS Rog Ally X se présente, pendant que MSI valide déjà un nouveau modèle

La mode est bien moins portée vers la VR (et encore moins vers le web3 et autres NFT), et il est indéniable que l'un des grands sujets du moment, c'est la conquête du marché mobile visiblement trop longtemps mené par Nintendo en roi absolu, et si les différents acteurs ne se présentent pas comme une pure concurrence, reste que la tendance est là et limite en train de s'accélérer.Car alors qu'est surveillé de près le Xbox Showcase de dimanche avec des rumeurs autour d'un modèle nomade façon Steam Deck, c'est la désormais nommée « ROG Ally X » qui vient dévoiler ses arguments intéressants, dont une date de sortie fixée au 22 juillet, et aussi un prix qui ne déconne pas : 899,99€. L'inflation.Nous ne sommes pas dans une nouvelle génération mais simplement une upgrade car si le coeur reste identique (Z1 Extreme) de même que l'écran (1080p/120hz), la mémoire vive se voit doublée à 24GB/7500Mhz, en plus de bénéficier d'1To de stockage interne (ce n'est pas rien pour une « nomade ») et une puissante batterie de 80WHrs. La bête se permettra de prendre en volume et en poids (678g) en plus de bénéficier de multiples améliorations minimes mais notables pour les perfectionnistes.Parallèlement, la concurrence a contra-attaqué de suite avec l'annonce de la « MSI Claw AI Plus », seulement trois mois après la version de base, avec une batterie identique à la ROG Ally X, un écran de 8'' (au lieu de 7) et un changement d'architecture avec un APU Core Ultra 200 (Lunar Ark).Pas plus de détails outre la compatibilité Thunderbolt 4 (et deux ports USB4), le constructeur n'ayant pas encore livré de date de sortie, et encore moins de prix.