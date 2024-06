Like a Dragon : la série TV Live sur Prime

Dans la bataille des adaptations qui opposent les différents services VOD, c'est aujourd'hui Amazon Prime qui rebondit sur les dernières annonces de Netflix (etnotamment) pour annoncer que la série TV Livea enfin une date de sortie, et ce sera pour le 25 octobre mondialement.Une pure adaptation japonaise, réalisée par Masaharu Take avec Ryoma Takeuchi en tête d'affiche (donc Kazuma Kiryu), avec la promesse d'un maintient du style entre sérieux/violence, baston et humour pour un scénario qui selon le producteur de la Team Yakuza devrait rester proche de l'original mais avec de « nouvelles surprises ».