Private Division (Take-Two) : toujours plus de desintérêt des gros éditeurs pour les petits projets Private Division (Take-Two) : toujours plus de desintérêt des gros éditeurs pour les petits projets

Il y avait une sale odeur qui se dégageait de la Private Division de Take-Two depuis quelques temps, une branche spéciale « financement/édition de jeux indépendants » qui a pu donner des titres comme The Outer Worlds et No Rest for the Wicked, mais dont les différents indices remettait en question l'avenir de cette filiale aux potentielles surprises.



Et par « indices », on parle quand même de licenciements et pas moins de 4 projets annulés (One More Level, Bloober Team, People Can Fly et le prochain titre de Mike Laidlaw), ne laissant en survie que Tales of the Shire et le Project Bloom de Game Freak.



Les derniers ? C'est ce qui se dessine selon les sources d'IGN, apprenant que Take-Two ne soutenait plus du tout le label, et que seule une petite équipe continue de soutenir les titres précités avant soit une fermeture de la branche, soit une revente (peu d'intérêt dans le deuxième cas…).



Ce ne serait en tout cas pas surprenant à une époque où les plus gros se concentrent aujourd'hui sur le AAA et/ou le GAAS. On l'a vu avec Xbox (Tango Gameworks notamment), on l'a vu avec PlayStation (fermeture de London Studios et refonte de Japan Studios), on l'a vu depuis un moment avec Ubisoft (qui se souvient du très joli moteur UbiArt ?) et on l'a encore vu récemment avec Square Enix dont le label Collective vient d'être touché par des licenciements après des années d'échecs en dehors de PowerWash Simulator.