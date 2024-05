COD Black Ops 6 : plus de doute sur le cross-gen COD Black Ops 6 : plus de doute sur le cross-gen

Il n'y a désormais plus de doute à avoir, et c'est donc 4 ans après l'apparition des consoles de nouvelle génération que Call of Duty : Black Ops 6 n'échappera pas à l'ancienne (PlayStation 4 et Xbox One donc).



L'information a directement été repérée par des dataminers lors de la sortie il y a quelques heures de la nouvelle saison pour Modern Warfare III et Warzone, avec une nouvelle fois bundle cross-gen ainsi que des éditions Standard et Vault. Des visuels des bonus de cette dernière sont disponibles ci-dessous.



Tout sera lâché dimanche 9 juin lors du « Black Ops 6 Direct », avec on rappelle proposition Day One dans le Game Pass. Enfin, juste en passant, apprenez que Activision Blizzard vient de remporter son procès contre le fabricant du logiciel de triche EngineOwning, ces derniers devant se résoudre à payer les frais d'avocat et environ 14,5 millions de dollars de dommages et intérêt à l'ex-éditeur tiers (celui qui a fait 2,1 milliards de dollars de CA fin 2023).