Tango Gameworks travaillait sur deux autres projets Tango Gameworks travaillait sur deux autres projets

Histoire de bien remuer le couteau dans la plaie encore ouverte, apprenons via le profil LinkedIn de Tsuyoshi Okugawa que Tango Gameworks avait mis non pas un mais deux nouveaux projets sur la table avant sa brutale fermeture.



Plus précisément, l'homme bossait sur 2 titres mais rien ne dit qu'un des deux étaient Hi-Fi Rush 2 déjà leaké par plusieurs insiders (Okugawa n'avait même pas bossé sur le premier) mais on peut néanmoins parier une pièce sur un Ghostwire Tokyo 2, apparu dans les documents internes de Bethesda lors de l'affaire ABK.



Il n'en sera rien et chacune des licences précitées en restera au one-shot, et tant pis également pour The Evil Within 3.