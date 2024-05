Baldur's Gate IV : les idées étaient bien sur la table, mais Larian n'avait plus ''la flamme'' Baldur's Gate IV : les idées étaient bien sur la table, mais Larian n'avait plus ''la flamme''

Larian semble actuellement intouchable en terme d'aura et d'image. Un peu comme Keanu Reeves, mais version studio de JV. Si l'on reparle de la boîte belge qui n'est pourtant pas prête de retourner vers les projecteurs (malgré deux chantiers en cours, mais encore à leurs débuts), c'est pour mettre en avant les dernières déclarations de Swen Vincke à l'occasion du dernier « Digital Dragons » (event local).



Montrant patte blanche, l'homme a tenu à reconnaître qu'ils n'ont pas échappé aux moments de crunch pour Baldur's Gate III, même si bien moins qu'à l'époque de Divinity Original Sin (I & II) et surtout en notant que toutes les heures supplémentaires ont heureusement été payées. Mais de manière globale, les studios étaient quasiment vides d'employés au-delà de 20h et c'était « très, très, très rare » que l'on pouvait y trouver quelqu'un le week-end.



Et pourtant, Larian Studios fonctionne depuis quelques années 24h sur 24 sans la moindre interruption hors toute fin de semaine, et Swen Vincke explique cela par le choix d'avoir ouvert des filiales d'un bout à l'autre du monde (notamment un en Malaisie GMT+7 et un autre au Québec en GMT-6), permettant ainsi que lors d'un « problème de fin de journée », l'employeur de x studio peut quand même rentrer chez lui pour qu'un collègue à l'autre bout du monde mais de jour ne prenne le relais et ainsi de suite.



D'où également le fait d'avoir ouvert une 7e branche, cette fois en Pologne, pour épauler encore un peu plus les 6 autres dans les deux futurs morceaux qui ne concerneront ni Baldur's Gate, ni Donjons & Dragons de manière plus globale, mais peut-être Divinity pour au moins l'un d'entre eux, du moins à en croire les sous-entendus.



Et tiens, d'ailleurs, en parlant de la licence qui a porté le studio vers des hauteurs insoupçonnées, apprenez qu'un Baldur's Gate IV était bien à l'esprit chez Larian, et même que plusieurs idées ont été proposées aux équipes avant que chacun ne se rende compte qu'il n'y avait plus « la flamme » pour continuer sur cette franchise, comme si tout ce qui devait être fait de leur part avait déjà été bouclé.



« Nous nous sommes demandés si nous avions encore la flamme. Et nous ne l'avions plus, c'était évident, donc autant ne pas le faire. C'est quand même formidable de travailler dans un studio où on ne vous dit pas derrière ‘Oui mais cela va rapporter beaucoup d'argent donc il faut le faire !' […] Je pense que nous avons tout dit sur cette licence. On ne dit pas qu'il n'y a rien d'autres à dire, juste que je ne pense pas que nous voulions en dire davantage. »