Helldivers II devait sortir en 2019, sur PS4 Helldivers II devait sortir en 2019, sur PS4

Après avoir laissé de lui-même son siège de PDG pour s''éloigner des responsabilités et revenir au créatif, Johan Pilestedt de Arrowhead nous a fait un petit « Retour sur » lors du salon Nordic Game afin de revenir sur le développement de Helldivers II, permettant pour commencer d'apprendre qu'il s'agissait de base… d'une simple exclusivité PlayStation 4.



Car cette suite, même si évidemment plus ambitieuse que le premier (la vue TPS était actée dès le départ), devait avoir un développement bien plus court que la moyenne des AAA, soit environ 3 ans pour débouler sur old-gen courant 2019. Mais 35 personnes et 3 ans, c'était bien trop peu pour ce genre de chantier et c'est alors que se sont accumulés autant de bonnes que de mauvaises nouvelles : une pleine confiance de Sony tout d'abord dès la présentation du premier prototype, un budget doublé et une équipe qui passe à la centaine d'employés, mais également entre deux la crise du Covid (donc pandémie, confinement, etc), le besoin pour Johan Pilestedt de s'organiser face à autant de têtes à gérer, la transition vers la PlayStation 5 puis l'apport d'une version PC en simultané avec obligation de cross-play… Pour au final, 8 ans de développement.



Le genre d'affaire qui, en cas d'échec commercial, peut mener directement à la mort du studio mais chacun sait que le succès fut explosif, et même trop comme l'indique Pilestedt avec des chiffres concrets : les serveurs étaient en place pour supporter 150.000 joueurs en simultané, ils furent 750.000 en période de lancement (dont environ 460.000 sur Steam) à hurler devant les files d'attente infinies.



Les choses se sont arrangées depuis, et Pilestedt peut aujourd'hui blaguer en pointant qu'avec 12 millions d'unités écoulées en moins de 3 mois, ils ont donc vendu plus d'exemplaires qu'il n'existe d'habitants en Suède (le pays de Arrowhead, pour rappel hein). Et pour l'avenir ? On sait officiellement que le studio va prendre le risque de ralentir le rythme de parution des mises à jour pour en privilégier la qualité et le contenu, en espérant constituer un noyau dur dans une communauté toujours plus volatile : depuis le beau pic du 7 avril sur Steam (345.000 joueurs en simultané), l'audience baisse semaine après semaine, pour n'avoir atteint le week-end dernier qu'un maximum de 78.000 soldats sur le terrain.