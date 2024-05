Dragon Quest III HD sortira sur tous les supports

Le retour dedans l'actualité semble acté et on peut dire qu'il était grandement temps.Oh, pas grand-chose là de suite mais c'est Square Enix qui tease une potentielle bande-annonce en ce jour pour le DQ Day avec néanmoins une information d'importance pour patienter : tout le monde sera convié à la danse et pas seulement les supports PlayStation & Switch (sont également concernés le PC et la Xbox Series).