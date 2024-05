Un lancement très surprenant pour XDefiant

Qui l'eut cru, à part l'éditeur lui-même pour avoir poussé le projet sans jamais l'annuler contrairement à d'autres plus malheureux ? Selon Tom Henderson, le nouveau « GAAS F2P »serait sur le point de dépasser tous les objectifs d'Ubisoft en terme d'audience avec :- Plus d'1 million de joueurs uniques en l'espace de 2h30- Un pic de 500.000 joueurs simultané en Day One (les serveurs ont explosé)- 3 millions de joueurs uniques après 48h- Un maintien à environ 300.000 joueurs actuellement (tous supports confondus)Aucun titre Ubisoft, pas même un F2P ou un jeu mobile, n'avait atteint le million de joueurs uniques aussi rapidement, et si ce n'est pas aussi imposant qu'un(2,5 millions de joueurs en 24h), reste que la surprise commerciale est là, et reste maintenant à voir si la rétention sera également au RDV à coup de Battle Pass et autres micro-transactions.