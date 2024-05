Rise of the Ronin : du contenu neuf cette semaine Rise of the Ronin : du contenu neuf cette semaine

Bonne nouvelle pour ceux qui ont apprécié l'expérience Rise of the Ronin, ou tout simplement qui comptent s'y mettre quand l'occasion sera la bonne : la Team Ninja révèle par l'intermédiaire de son réalisateur Fumihiko Yasuda qu'une mise à jour bien gratos arrivera dans le courant de la semaine avec :



- 5 missions inédites (les vraies, celles avec les alliés)

- Possibilité de mettre une synchronisation des niveaux adversaires en NG+

- Deux nouveaux sets à débloquer en difficulté max

- Ajouts de bonus de compétences martiales

- Nouveaux partenaires en Dojo



La mise à jour corrigera également quelques bugs tout en ajoutant diverses améliorations, comme le fait de disposer de 6 types de postures max si vous équipez le même type d'arme dans vos deux emplacements dédiés.



On ignore encore si le titre bénéficiera de DLC payants, ni même à quoi ressemblera l'avenir de la Team Ninja, la seule annonce de Koei Tecmo concernant le futur étant la création d'un studio AAA exclusivement consacré au secteur PC/consoles.