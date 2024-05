Suicide Squad a réussi à fracasser le bilan financier de Warner Bros Discovery Suicide Squad a réussi à fracasser le bilan financier de Warner Bros Discovery

PDG de Warner Bros Discovery, David Zaslav se sent d'humeur ronchon car non seulement les bénéfices du premier trimestre 2024 ne sont pas brillants, mais en plus divers bons résultats notamment les excellentes ventes sur la longueur de Hogwarts Legacy ont tous été éclipsés par un échec critique : Suicide Squad : Kill the Justice League.



Résultat, c'est toute la division Discovery (Games, Pictures, Television, DC, Cinema) qui est impactée par un mauvais parti évidemment pas du ressort de Rocksteady mais des dirigeants dans leur quête de GAAS quand d'autres commencent à comprendre que le vent ne file plus dans la même direction. La situation est d'autant plus ironique qu'en dehors de Mortal Kombat 1 (et encore, plus de nouvelles sur les ventes depuis novembre), le seul succès notable de la Warner fut un jeu purement solo, Hogwarts Legacy justement, alors que la boîte accumule déjà deux gros échecs commerciaux sur le plan des jeux à service avec le concerné et Gotham Knights.



En petit rappel, selon les rumeurs, la mise à mort de Suicide Squad serait actée pour le premier semestre 2025 (donc un an de suivi) alors que la fin du jeu laissait suggérer 3 ans de contenu.