Un nouveau Donkey Kong 3D était bien en chantier sur Switch : il a juste été annulé Un nouveau Donkey Kong 3D était bien en chantier sur Switch : il a juste été annulé

Nombreuses furent les rumeurs autour d'un retour de Donkey Kong à la sauce 3D, et le renseigné Liam Robertson vient valider la chose mais dans un post-mortem : le titre a en fait été annulé il y a un bon moment.



Plus précisément, ce projet à l'attention de la Switch a commencé à être mis en place durant l'ère Wii U, peu après la validation de personnages Nintendo (dont Donkey Kong, justement) dans Skylanders SuperChargers, car apprenez que c'est Vicarious Visions qui avait en charge ce projet en 2016, spécialement supervisé par Shigeru Miyamoto.



Malheureusement, le développement n'a pas été au-delà des 6 mois, Activision décidant de détourner l'intégralité des effectifs de Vicarious vers Call of Duty (et Diablo 2 Remastered), « la goutte de trop » pour les fondateurs Karthik et Guha Bala qui ont aussitôt fait leurs valises pour fonder Velan Studios. Ce dernier a d'ailleurs gardé contact avec Nintendo : Mario Kart Live : Home Tour, c'est eux.



Pour info, et pour la même raison que précitée, Activision aurait annulé Tony Hawk's Pro Skater 3+4.