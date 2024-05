PS Plus Essential : EA Sports FC 24 arrive dans le service pour préparer l'Euro PS Plus Essential : EA Sports FC 24 arrive dans le service pour préparer l'Euro

Sony compte bien profiter de l'Euro 2024 et si le service EA Play n'est pas intégré au PS Plus (contrairement au Game Pass Ultimate), cela n'empêchera pas EA Sports FC 24 d'être la star de l'offre pour le mois de mai, à télécharger dès mardi prochain (le 7).



Il sera accompagné de Ghostrunner II, Tunic et enfin de l'extension Destiny II : Lightfall pour préparer l'arrivée de l'ultime morceau en juin.



Note :

Contrairement aux autres, EA Sports FC 24 restera disponible en téléchargement pour les abonnés jusqu'au 17 juin au lieu du 3.