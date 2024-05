Stellar Blade aura son mode Boss Rush Stellar Blade aura son mode Boss Rush

Shift Up ne compte placer aucun DLC payant pour Stellar Blade, du moins dans l'ordre de possible (ça arrivera éventuellement en cas de skins partenaires), mais on savait déjà que le jeu récemment sorti bénéficiera d'un minimum de suivi avec plusieurs packs de costumes, sachant que le New Game + a été livré bien plus rapidement que prévu. Dans le patch Day One en fait.



Et si l'on revient sur cela, c'est parce que le PDG vient de confirmer que parmi le contenu à attendre, nous aurons un mode Boss Rush dont il est inutile de revenir sur les contours tandis que les détails attendront.



On en profite pour indiquer qu'en attendant un rapport officiel sur les ventes, Stellar Blade aura au moins terminé premier sa semaine de lancement au Royaume-Uni, même si la concurrence n'était pas très nerveuse à ce moment (SAND LAND comme Eiyuden Chronicles sont passés inaperçus outre-Manche).