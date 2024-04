Manor Lords débarque par la grande porte sur Steam avec un pic record d'audience pour un city-builder

Décidément cette année est pleine de surprise pour la caste des « petites sorties », et aprèsou bien entendu(pour ne citer qu'eux), c'est maintenant le jeu de gestionqui a dépassé toutes les prévisions avec 1 million de ventes en l'espace d'une seule journée, et un pic de 170.000 joueurs en simultané sur Steam.Juste pour info, aucun city-builder ou associés (styleou) n'est parvenu à atteindre un pic aussi haut, même si pas trop loin pour le premier cité. Et tout cela sans prendre en compte les données du Game Pass PC.Des félicitations s'imposent donc pour le premier jeu de Slavic Magic, pour rappel encore en état d'Early Access et promis sur consoles un jour ou l'autre.