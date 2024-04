Une démo pour Banishers : Ghosts of New Eden

DON'T NOD n'a pas vécu une bonne année 2023 avec unassez discret (mais merci le chèque du Game Pass) et unpassé lui totalement inaperçu. Il faut donc se rattraper et sans connaître encore les premiers chiffres de, le développeur préfère aux côtés de PULLUP (ex Focus) proposer même tardivement une démo jouable.Cette dernière sera publiée sur les différents supports le 7 mai sans que l'on nous précise son contenu, et donc s'il sera possible de transférer sa sauvegarde s'il s'agit du début de l'aventure.On vous remet du coup le lien du test () et le trailer de lancement.