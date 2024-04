Rabbit & Bear : Eiyuden Chronicle 2 déjà à l'esprit Rabbit & Bear : Eiyuden Chronicle 2 déjà à l'esprit

Dans une semaine nous parviendra enfin Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes et alors que l'équipe pleure encore le décès soudain de Yoshitaka Murayama (créateur de Suikoden), la volonté est toujours vive pour faire perdurer l'héritage et c'est peu de le dire : via Reddit, le studio annonce son intention de poursuivre le travail avec le développement d'un Eiyuden Chronicle 2, dont plusieurs idées ont eu le temps d'être mises sur la table par Murayama.



On retourne déjà attendre le lancement du premier, prévu le 23 avril sur tous les supports jusqu'au Game Pass.