Plusieurs jeux annulés chez Take-Two, qui licencie environ 600 employés Plusieurs jeux annulés chez Take-Two, qui licencie environ 600 employés

Comme on dit souvent, les promesses ne concernent que ceux qui y croient et quand Take-Two annonçait en 2023 que la réduction des coûts n'entraînerait aucun licenciement, il fallait comprendre « pour l'instant ». Et l'instant a fini par passer, avec une première vaguelette qui a surtout impacté la Private Division, avant de frapper aujourd'hui tout le monde de manière plus massive : 5 % des effectifs mis à la porte, ce qui représente tout de même 600 têtes.



Au total depuis le début de l'année, plus de 9000 personnes ont perdu leur emploi dans le secteur JV, majoritairement en occident, et nous ne sommes qu'en avril (en 2023, c'était 10.500 licenciements au total).



Pour en revenir à Take-Two, plusieurs projets non annoncés ont également été annulés, ce qui ne concernera pas les poids lourds à venir, de Grand Theft Auto VI bien évidemment à Judas chez la Private Division en passant par Borderlands 4 chez le récemment acquis Gearbox et apparemment un nouveau Mafia à en croire diverses rumeurs. Quant au prochain Bioshock, on continue de se poser des questions....