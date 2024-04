[RUMEUR] Mafia : une annonce en approche [RUMEUR] Mafia : une annonce en approche

Récent insider dont les propos sont vérifiés de près avoir les leaks successifs de Marvel 1943 et Marvel Rivals, le dit Kurakasis fait savoir que chez Take-Two se prépare (ENFIN) une annonce concernant la franchise Mafia, 4 ans après le remake du premier épisode.



L'homme ne peut dire avec exactitude quand cela tombera, mais il rappelle néanmoins que lorsqu'il a entendu parler de la création d'une nouvelle bande-annonce pour Judas, il s'est passé moins d'un mois avant sa publication.



Bref, à moins d'un PlayStation Showcase (ou State of Play) en mai, les regards sont naturellement tournés vers juin avec le Summer Game Fest et le Xbox Showcase.