Warhorse (Kingdom Come) donne enfin rendez-vous pour annoncer son prochain projet

6 ans, c'est long, et c'est ce qui nous sépare de la sortie initiale de, la première production du studio tchèque Warhorse ayant superbement bien démarré sa carrière avec ce RPG au contexte réaliste, pas sans défaut et encore moins sans bug au lancement, mais qui s'est bien amélioré depuis avec même une version Switch mais rien pleinement dédié à la PlayStation 5 et la Xbox Series. Allez savoir…Mais bref si l'on revient sur cette boîte, c'est parce qu'un RDV est donné pour jeudi 18 avril à 20h00 afin de découvrir, même par un simple teaser, le prochain projet du studio. Vivement !