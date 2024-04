Malgré les propos d'EA, Jason Schreier affirme à son tour que Dead Space est bien enterré Malgré les propos d'EA, Jason Schreier affirme à son tour que Dead Space est bien enterré

Hier dans la soirée, Electronic Arts montrait son mécontentement en réagissant à la rumeur lancée par Jeff Grubb, arguant que non, ils n'ont pas mis en route un remake de Dead Space 2 pour ensuite l'annuler. Vraiment ?…



Car pas de bol pour eux, c'est ensuite le bien plus renseigné Jason Schreier qui est monté à la barre pour expliquer avec plus de précisions que depuis janvier 2023 (donc depuis la sortie du premier remake), une équipe de Motive était bien au charbon pour mettre en place des idées sur un nouvel épisode (il n'est pas dit si c'était un autre remake ou un « 4 ») mais aucune n'a reçu le feu vert d'Electronic Arts et la franchise a bien été enterrée, provisoirement ou non.



Depuis l'été dernier, l'équipe a en question a été scindée en deux, avec une partie travaillant désormais comme annoncée sur l'avenir de Battlefield, l'autre continuant d'être sur la planche à idées mais pour autre chose (nouvelle licence ?). Dans tous les cas, la majorité de Motive reste sur le projet Iron Man.