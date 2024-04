Le chantier Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake a été totalement rebooté en 2022

En 2020, Ubisoft dévoilantavec la bande-annonce ci-dessous. Eh bien oubliez-la (et ce n'est d'ailleurs pas plus mal) : selon Tom Henderson, après plusieurs déboires jusqu'en mai 2022 où le projet avait été récupéré par la Team Montréal, la totalité du chantier a été rebooté.Plus précisément :- Tout a été repris de zéro pour en faire un pur remake.- Esthétique plus réaliste.- Nouvelles animations sous mo-cap.- Nouvelles mécaniques de combats et parcours.- Nouveaux dialogues, cinématiques, doublages…Bref, un nouveau jeu d'une certaine façon, et on comprend l'attente du coup, surtout que selon Henderson qui a pu voir plusieurs visuels, il reste encore un long temps de développement.