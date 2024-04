Saber Interactive estime que les jeux à plein pot vont devenir de plus en plus minoritaires Saber Interactive estime que les jeux à plein pot vont devenir de plus en plus minoritaires

Matthew Karch, PDG de Saber Interactive, s'est entretenu auprès d'IGN pour faire savoir que selon lui, le AAA au tarif plein pot (70$/80€) pourrait devenir prochainement une sorte de relique du passé et même s'il en restera toujours, ses représentants deviendront de plus en plus minoritaires.



Entre invasion des F2P et crise économique affectant sérieusement le porte-feuille des consommateurs, les développeurs/éditeurs occidentaux sont également en reconstruction après avoir subit une tempête de licenciements et fermetures de studio, ce qui déjà selon Karch pourrait mener par réaction naturelle à une baisse de contenu dans les prochaines années (forcément) mais également un changement de politique tarifaire à une époque où les équipes vont eux-mêmes trouver des solutions pour réduire les budgets : « Je pense que le marché va s'orienter vers un développement qui n'est pas nécessairement de moindre qualité, mais l'accent sera mis sur la recherche de moyens pour réduire les coûts. »



Karch cite de multiples exemples de budgets à risque (et les conséquences derrière), notamment chez Ubisoft qui a multiplié les annulations et licenciements (encore cette semaine la fermeture de sa branche coréenne) ou encore le coup de Cyberpunk 2077 qui aurait pu à lui seul mettre sérieusement à mal l'avenir de CD Projekt si le studio ne s'était pas démené pour remonter la pente.



Et l'exemple parfait, décidément sur bien des lèvres, est de nouveau montré du doigt : Helldivers II, l'un des gros succès surprise de ce début d'année, qui a fait le choix d'un tarif attractif à 39,99€. Une sorte de « marché intermédiaire » que souhaite désormais viser Saber Interactive, même si des exceptions continueront d'exister, genre Warhammer : Space Marine II vendu au prix classique.