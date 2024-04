Le prochain Like a Dragon se met en place Le prochain Like a Dragon se met en place

Sans surprise aucune et il serait d'ailleurs incongru de s'arrêter en si bon chemin après le lancement record du dernier épisode (mais ayant bénéficié d'une sortie mondiale pour aider à cette performance), SEGA annonce la mise en chantier d'un nouveau Like a Dragon par l'ouverture prochaine des auditions pour « les rôles féminins secondaires », comprenez donc les hôtesses. Une habitude dans la franchise.



On ne sait pas s'il s'agira de Like a Dragon 9, d'un nouveau spin-off à la Ishin ou d'un épisode de transition façon Gaiden, juste que ce ne sera PAS Yakuza Kiwami 3, Masayoshi Yokoyama annonçant que l'heure n'est pas encore venue pour un troisième remake bien qu'il soit persuadé qu'il finira par arriver un jour ou l'autre.