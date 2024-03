Pour les petits indépendants, l'eldorado des services à abonnement est terminé Pour les petits indépendants, l'eldorado des services à abonnement est terminé

L'âge d'or des indés est-il terminé ? Probablement pas et même qu'il a toutes les raisons de perdurer, sauf pour ceux qui cherchent des partenariats avec des entreprises de jeux à service où portes closes ont remplacé les bras ouverts.



Durant la GDC, PC Gamer a en effet interrogé plusieurs indépendants (au moins 5 studios de moins de 35 personnes) et pour tous, le ton est le même entre contrats avortés, financements annulés & co. Chez Red Hook Studios (Darkest Dungeon), on indique notamment que les deals avec Microsoft pour le Game Pass sont devenus moins juteux depuis longtemps, faut-il encore d'ailleurs obtenir un deal, mais il en est de même pour l'Epic Games Store et s'il n'est pas spécifiquement cité, le PlayStation Plus est tout aussi concerné quand on regarde les dernières offres (un seul indé pour le service Extra de mars).



Ce n'est pas la première fois qu'on entend ce son de cloche, Devolver Digital ayant déjà pointé des offres bien moins alléchantes de la part de Sony comme Microsoft, ce qui finalement va de pair avec l'actuelle problématique du marché des jeux à service : chez Xbox, la croissance du Game Pass n'est pas à la hauteur des espérances, tandis que chez PlayStation, on applique la technique du brouillard (après avoir stagné autour des 47 millions pendant un an, Sony a arrêté de communiquer sur les chiffres depuis l'été dernier).