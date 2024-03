Alpha Protocol fait son retour sur GOG

Disparu de la totalité des stores numériques en juin 2019 suite à une expiration des droits musicaux, la curiosité d'époquefait un inattendu retour via la plate-forme GOG, donc uniquement sur PC, au prix de 19,99€ avec réduction à 17,99€ jusqu'au 3 avril. L'OST d'origine est de retour, et une compatibilité avec toutes les manettes de notre époque.Une petite occasion de reparler de ce TPS signé Obsidian (édité à l'époque par SEGA) qui certes n'était pas bien joli et imparfait sur le gameplay, mais qui en revanche mettait une belle rouste à Bioware (à l'époque sur) pour sa gestion des choix/conséquences.Si l'espoir d'une suite peut encore difficilement être permis, Obsidian disait encore en 2017 être chaud et avoir plein d'idées en stock pour retenter l'expérience.