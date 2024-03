SNK veut ressusciter d'autres licences (hors baston) et annonce un partenariat avec ARIKA SNK veut ressusciter d'autres licences (hors baston) et annonce un partenariat avec ARIKA

Si SNK s'est déjà attelé à remettre pleinement en avant plusieurs de ses licences baston, dont prochainement Art of Fighting, le catalogue de la boîte couvre bien d'autres genres et apprenez en bonne nouvelle que d'autres licences « non VS Fighting » vont avoir droit à une refonte, avec l'aveu de développements externalisés pour certaines.



SNK officialise de fait un partenariat avec ARIKA sans savoir si cela concernera un ou plusieurs projets (Metal Slug ?) mais on pourra pour l'heure reconnaître que le deal s'est fait avec de vrais « touche-à-tout » : Fighting Ex Layer, Endless Ocean, Chocobo Racing, Pac-Man 99…