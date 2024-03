EA : le jeu de stratégie Star Wars est maintenu EA : le jeu de stratégie Star Wars est maintenu

Pas besoin de revenir sur l'annulation du Star Wars FPS de Respawn, ni sur le maintien de Star Wars Jedi pour un désormais acté troisième épisode, mais au milieu de tout cela, nous avions oublié un jeu : le Star Wars Strategy (pas de nom officiel pour l'heure), fruit d'une collaboration entre Respawn et le jeune studio Bit Reactor, voit également son chantier se poursuivre malgré le nettoyage opéré par Electronic Arts.



Pas plus d'informations pour l'heure bien qu'il serait temps (l'annonce remonte à janvier 2022), mais on rappellera tout de même que Bit Reactor est dirigé par Greg Foerstch et son CV effectivement fourni en stratégie/tactique (il a bossé sur les deux épisodes de la franchise XCOM).