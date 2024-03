Jeff Grubb : Dragon Age 4 arriverait en fin d'année Jeff Grubb : Dragon Age 4 arriverait en fin d'année

Au point où nous en sommes et vu certaines habitudes chez Electronic Arts, on s'attendait à voir Dragon Age : Dreadwolf arriver dans les bacs début 2025, mais cela pourrait se faire « plus rapidement que prévu », les guillemets étant là pour rappeler qu'on attend ce jeu depuis plus de 5 ans.



Selon Jeff Grubb, le lancement pourrait finalement intervenir pour cette fin d'année et même que les développeurs se montrent particulièrement confiant pour tenir cette fenêtre qui permettrait d'esquiver une année 2025 de tous les dangers. Les sources proches du dossier ne savent en revanche pas « quand » sera annoncé la date, qui peut donc aussi bien intervenir durant le showcase prévu officiellement cet été (enfin du gameplay) ou avant histoire de lancer très vite les précommandes.