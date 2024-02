En 7 ans de carrière, NieR Automata aura réussi à atteindre les 8 millions de ventes

Si l'on prend en compte le décalage horaire, c'est aujourd'hui « au Japon » quefête ses 7 ans de carrière, l'occasion pour Square Enix d'annoncer que ce succès surprise (et c'est peu de le dire) a dépassé les 8 millions de ventes, soit 500.000 de plus depuis avril 2023. En gros, il est peu probable que le titre franchisse un palier supplémentaire mais bien joué quand même.Nous en sommes toujours à attendre une suite, malgré une refonte deentre temps et un jeu mobile qui mettra fin à ses services le 30 avril (profitez-en du coup).