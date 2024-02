Elden Ring dépasse les 23 millions de ventes

En revenant sur la présentation hier de, Bandai Namco nous apprend que le plus gros succès de l'histoire de FromSoftware renforce sa prestance avec maintenant plus de 23 millions d'unités écoulées dans le monde, soit un gain de 2,5 millions depuis un peu moins d'un an.Face à cette donnée, la logique commerciale serait la mise en place actuelle ou à venir d'un, ce qui n'est pourtant pas à l'ordre du jour selon les propos de Hidetaka Miyazaki (qui d'ailleurs rappelle qu'il n'y aura qu'une seule extension), assurant que rien n'est prévu sur le sujet même s'il reste une éventuelle petite porte ouverte. Soit exactement les mêmes propos que pourqui, effectivement et malgré son succès, n'a jamais eu de suite.Pour revenir à, les informations ont ensuite été livrées dans le cadre d'interview, permettant d'apprendre les choses suivantes :- 8 nouveaux types d'armes- Une dizaine de boss- La nouvelle zone sera légèrement plus grande que Nécromlimbe- Même temporalité que le jeu de base, donc pas de flashback- La progression sera similaire aux habitudes : larges zones, donjons massifs et d'autres de moindre tailleRendez-vous le 21 juin pour découvrir tout cela manette en main.