[Rumeur] Vers une démo pour Dragon's Dogma II [Rumeur] Vers une démo pour Dragon's Dogma II

Nous sommes à un peu plus d'un mois du lancement de Dragon's Dogma II (22 mars 2024 sur PC/PS5/XBS) et Capcom pourrait bien achever sa campagne de communication avec une démo jouable. C'est en tout cas suggère la BDD Steam où SteamDB a repéré l'ajout d'un segment « Free on Demand », désignation habituelle pour une version d'essai.



Toujours une bonne chose pour laisser chacun juger manette en main et il vaut mieux pour le premier jeu de Capcom avec une « demi-taxe New Gen » (74,99€), mais prenez tout de même en compte que rien ne garantit le transfert de sauvegarde vers le jeu complet vu les habitudes de l'éditeur.