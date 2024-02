Silent Hill 2 Remake dans sa dernière ligne droite

Producteur chez Konami ayant la lourde tâche de relancer pleinement la franchise(pour l'heure, ce n'est pas encore gagné), Motoi Okamoto a déclaré auprès de Famitsu que le remake deen était dans le stade final de son développement, sans vouloir en dire davantage, mais rassurant au moins sur le fait que le lancement devrait intervenir cette année.Le titre est récemment revenu sur le devant de la scène pour tomber dans les critiques aussi bien sur la technique (alors qu'il s'agirait d'un build de 2023) et sur une trop grande mise en avant des combats dont personne ne trouvait rien à redire quand Konami faisant de même avec l'original, mais on va dire que cet aspect intervient cette fois peut-être trop tôt dans la communication...Apprenons également qu'au départ,était bien plus ambitieux (et donc payant ?) avec 20 personnages jouables, jusqu'à ce que l'équipe préfère en rester à la simple expérimentation, toujours disponible gratuitement sur le PS Store.​