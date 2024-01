[RUMEUR] De multiples sources évoquent un nouveau State of Play cette semaine [RUMEUR] De multiples sources évoquent un nouveau State of Play cette semaine

Tous les voyants seraient-ils au vert pour la tenue prochaine d'un State of Play. C'est ce qui se profile en ce début de semaine avec un afflux de sources, et on va de suite vous résumer la situation.



- Tout a commencé avec Nick Baker (Xbox Era) qui s'est amusé à faire un mystérieux tweet hier sous-entendant la tenue cette semaine d'un show PlayStation cette semaine avec du Rise of the Ronin, Death Stranding 2, le prochain Sonic, le projet Judas de Ken Levine et même le nouveau Metro.



- Dans la foulée, l'insider Shpeshal_Nick a confirmé l'information en y ajoutant la présence de Final Fantasy VII Rebirth et Silent Hill 2 Remake.



- Sans attendre, le très sérieux Billbil-kun évite de se prononcer sur la chose mais déclare que, hasard, nous allons très bientôt entendre parler du projet Condord, une expérience multi GAAS de Firewalk Studios (racheté par PlayStation Studios) dont le lancement tomberait cette année sur PC/PS4.



- Enfin, le moins connu mais à surveiller Kurakasis (c'est lui qui a révélé avant l'heure le titre complet de Indiana Jones), qui avait justement indiqué il y a une dizaine de jours que le retour de Judas était en approche, déclare aujourd'hui que le Metro du State of Play se nommera Metro Awakening et qu'il sera compatible PSVR2. Attention : il ne sait pas s'il s'agira d'une exclue VR, d'un spin-off éventuellement jouable sans casque, ou tout simplement de Metro 4 qui disposerait d'un mode VR.





En résumé, State of Play cette semaine avec :



- Final Fantasy VII Rebirth

- Judas

- Rise of the Ronin

- Nouveau Sonic

- Death Stranding 2

- Nouveau Metro (compatible PSVR2)

- Silent Hill 2 Remake

- Project Concord





UPDATE



- On peut avoir encore plus d'espoir : Eurogamer confirme à son tour le State of Play dans les jours à venir.