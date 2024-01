Pas de shadow-drop pour le Xbox Developer Direct Pas de shadow-drop pour le Xbox Developer Direct

Toutes les rumeurs même fiables ne sont pas forcément dans le vrai, surtout que « les plans peuvent changer », et c'est ainsi que Microsoft préfère prévenir de suite qu'il n'y aura pas de shadow-drop à l'occasion du Developer_Direct de jeudi soir (21h).



Tous les jeux présentés arriveront « plus tard », sans plus de précisions, et Insider Gaming annonce d'ailleurs avoir entendu qu'un cinquième jeu devrait être au programme mais apparemment rien de majeur. Certains ont évoqué la possibilité d'une nouvelle présentation de Flight Simulator 2024, tout simplement.



Rappelons que les autres morceaux seront Hellblade II, Avowed, Indiana Jones et le STR Ara.