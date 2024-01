[LEAK] Baldur's Gate I & II dans le Game Pass

Cela a fait le tour des réseaux confirmés plus tôt dans l'après-midi : plusieurs utilisateurs de l'application Xbox Game Pass, et dans plusieurs pays différents, ont reçu dans la journée une notification spécifiant l'arrivée des versions dites « Enhanced » dedans le service PC et supports Xbox.Et comme vous venez de le voir avec l'un des articles plus bas, ce n'est apparemment pas pour cette première quinzaine de janvier mais il n'y a pas de fumée sans feu, surtout que le message était très clair. Peut-être une annonce surprise pour le Developer Direct également en rumeur, et l'occasion pour ceux qui se sont lancés dansde découvrir par quoi tout a commencé (spoil : préparez-vous pour le bon coup de vieux).