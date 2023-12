Like a Dragon 8 se la jouera aussi Pokémon Like a Dragon 8 se la jouera aussi Pokémon

Like a Dragon : Infinite Wealth sera incroyablement long rien que pour son scénario principal, mais comme chacun sait avec cette franchise, la durée de vie se retrouvera démultipliée avec les nombreuses choses annexes.



Très nombreuses, et même encore plus que prévu car alors que l'on pensait tout savoir (et il y a un paquet de choses), l'équipe vient maintenant nous annoncer un délire de « Pokémon-like » à base de personnages bien humains qu'il faudra recruter un peu partout par un gnon dans la mâchoire ou par votre éloquence afin de constituer des teams homogènes pour des 3V3, dont des raids spéciaux. La complémentarité ne sera pas suffisante : il faudra également envoyer vos compagnons « Sujimon » dans la fameuse île façon « Animal Crossing » pour les faire bosser et même… les faire évoluer. Outre les gains divers de cette expérience bouffe-temps, vous obtiendrez un job attitré pour invoquer un puissant Sujimon en combat.



Sortie toujours prévue le 26 janvier 2024, et bonne chance pour le 100 %.