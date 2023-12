[LEAK] L'extension de Elden Ring pour début 2024 [LEAK] L'extension de Elden Ring pour début 2024

Jusqu'aux Game Awards, FromSoftware est resté totalement silencieux sur Elden Ring : Shadow of Erdtree, mais un leak majeur chez Thrustmaster vient potentiellement de gâcher le plan de communication si du moins tout est confirmé.



Car comme on dit, en interne, les dates peuvent évoluer mais ce document datant d'octobre 2023, son potentielle de confirmation reste élevée, et indique donc que le fabricant d'accessoire a signé une collaboration avec Bandai Namco pour la sortie de cette extension… en février 2024 (avec un pad PC/Xbox dédié).



Plus surprenant encore : le même document indique clairement qu'une seconde collaboration est signée pour 2025 à l'occasion de quelque chose de nouveau autour de ce même Elden Ring. On vous laisse spéculer.