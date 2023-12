Charts Japon : la Switch approche du record absolu

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 4 au 10 décembre 2023, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et on arrive doucement vers la ligne d'arrivée sans qu'aucun événement majeur ne puise changer la situation faute de nouvelles sorties à ce stade, preuve d'ailleurs avec le classement software qui n'affiche qu'une réédition budget (ça existe encore sur l'archipel) deau milieu de la vague Switch dont le million pouruniquement en physique, phénomène toujours aussi inattendu.La Switch qui n'a actuellement plus qu'un million de retard sur la Game Boy (32,5 millions) et pas bien davantage face à la Nintendo DS (33 millions) donc autant dire qu'elle a actuellement toutes les chances de devenir en 2024 la console la plus vendue de tous les temps au Japon.