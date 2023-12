PS Plus Extra & Premium : vous connaissez GTA V ? PS Plus Extra & Premium : vous connaissez GTA V ?

Nous sommes le deuxième mercredi du mois, et l'heure est donc pour Sony de nous livrer sa liste de jeux PlayStation Plus « Extra & Premium » pour ce mois de décembre, avec en tête d'affiche un certain Grand Theft Auto V, mais aussi Stranger of Paradise : FF Origin pour découvrir la voie du CHAOS sans oublier l'excellent trip Prodeus bien retro, mais moins que les compiles Mega Man.



PS Plus Extra & Premium :



- Grand Theft Auto V

- Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin

- Moto GP 23

- Metal Hellsinger

- Salt & Sacrifice

- Moonscars

- Mega Man 11

- Gigabash

- Grime

- Tinykin

- Prodeus

- Shadowrun Returns

- Shadowrun Dragonfall

- Shadowrun Hong Kong



PS Plus Premium :



- Mega Man Legacy Collection

- Mega Man Legacy Collection 2

- Thrillville

- Thrillville : Off the Rails

- Buzz L'Éclair





Tout ça sera mis en ligne mardi 19 décembre.