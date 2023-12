Toujours non diffusée chez nous, la série TV Twisted Metal prépare sa Saison 2

Nous n'avons toujours aucune nouvelle de la localisation française, maispoursuit déjà sa carrière en se voyant annoncée une Saison 2 suite aux très bons retours du public, véritable surprise après un début de communication des plus navrants.Anthony Mackie rempilera pour le rôle principal, de même que le showrunner et scénariste Michael Jonathan Smith pour cette deuxième partie évidemment sans date pour le moment, mais toujours diffusée sur la plate-forme Peacock aux USA.Pendant ce temps, on reste sans nouvelle du reboot PlayStation 5, mais il faut dire que c'est un peu le cas de la plupart des first-party de la console. Pour l'instant.