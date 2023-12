Avec New World Interactive, Embracer laisse un nouveau cadavre derrière lui

Rien n'arrêtait Embracer dans sa vague de rachats. Rien n'arrête aujourd'hui la même boîte dans les fermetures, et c'est maintenant New World Interactive qui en paye le prix sans attendre : l'annonce de la fermeture a été effectuée en douce auprès des salariés ce lundi matin, mais plusieurs sources d'Insider Gaming ont fait remonter l'information.Pour rappel, New World, c'est la franchise de FPS tactiquedont le dernier épisode en date continuait d'attirer quelques 4000 joueurs quotidiennement à travers le monde sur Steam, ce qui n'était pas non plus dégueulasse pour un titre vieux de 6 ans.