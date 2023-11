Killer Instinct revient en édition Anniversary Killer Instinct revient en édition Anniversary

Il n'y a apparemment pas encore assez d'idées chez les studios de Microsoft pour relancer une nouvelle fois la franchise Killer Instinct, mais ça souhaite tout de même fêter dignement les 10 ans du reboot balancé à l'époque au lancement de la Xbox One.



Iron Galaxy rempile donc pour une édition « Anniversary » sous deux formes, dont la date reste à spécifier mais c'est promis avant la toute fin d'année :



- La version F2P accessible sur PC et Xbox, permettant de toucher à tous les modes mais avec un seul combattant jouable par semaine.

- La version complète à 30€ incluant la totale et quelques boosters dont le double XP infini. Ceux qui possèdent déjà le jeu de base, même les abonnés Game Pass, pourront récupérer l'upgrade gratuitement.

- Un rééquilibrage sera au programme, plus ou moins important selon tel ou tel combattant. Pas d'indication en revanche concernant le visuel.