Charts US : Marvel's Spider-Man 2, évidemment

Circana/NPD nous fait le rapport du mois d'octobre concernant le marché US, en baisse de 5 % même si cette donnée est biaisée par le simple fait que le nouveau cru de Call of Duty est sorti cette année en novembre.



Inutile de trop s'attarder sur le hardware vu que tout le monde est en baisse d'au moins 10 % par rapport à octobre 2022, que ce soit la PlayStation 5 qui marque comme partout un léger recul avant le modèle Slim (1ère en volume de vente comme en valeur), la Xbox Series qui a bien du mal à trouver l'éclat miracle (3e en volume, 2e en valeur) et la Switch qui de toute façon n'a plus qu'un an à tirer avant de faire la transition.



Les faits notables d'octobre :



- Spider-Man 2 fut bien entendu le patron, et se classe directement comme la 4e meilleure vente de l'année aux USA. Son lancement est d'ailleurs meilleur que celui du 1 mais on notera que l'on parle de « valeur », et que cette suite est vendue 10$ de plus.

- Super Mario Bros. Wonder s'affiche lui aussi pleinement mais n'est même pas classé dans le top 20 annuel (21e), ce qui aurait pu être le cas si Nintendo livrait ses données numériques.

- EA qui parvient à placer 4 simulations sportives dans le classement.

- Seul le Game Pass pourra assurer la survie de Forza Motorsport.



ATTENTION :



Même si Circana parvient à récupérer de plus en plus de données numériques, ce n'est pas encore la totalité. On sait que Nintendo garde ses chiffres dans un placard verrouillé, mais tout comme pour Baldur's Gate III, c'est également le cas pour Epic Games (inutile de chercher Alan Wake 2) et CI Games, laissant penser dans ce dernier cas que Lords of the Fallen aurait pu faire mieux que la 20e place.





MEILLEURES VENTES POUR NOVEMBRE 2023

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two, CI Games et Epic Games)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Marvel's Spider-Man 2 (NEW)

2. Super Mario Bros. Wonder (NEW)

3. Assassin's Creed Mirage (NEW)

4. Madden NFL 24 (=)

5. EA Sports FC 24 (-2)

6. Mortal Kombat 1 (-4)

7. UFC 5 (NEW)

8. NHL 24 (NEW)

9. Sonic Superstars (NEW)

10. Hogwarts Legacy (-1)



11. Call of Duty : Modern Warfare II (-1)

12. MGS Master Collection Vol. 1 (NEW)

13. NBA 2K24 (-7)

14. Starfield (-13)

15. Elden Ring (+3)

16. The Crew Motorfest (-9)

17. Forza Motorsport (NEW)

18. Star Wars Jedi : Survivor (-7)

19. Minecraft (-5)

20. Lords of the Fallen (NEW)





MEILLEURES VENTES 2023

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two, CI Games et Epic Games)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Hogwarts Legacy (=)

2. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (=)

3. Madden NFL 24 (=)

4. Marvel's Spider-Man 2 (NEW)

5. Diablo IV (-1)

6. Call of Duty : Modern Warfare II (-1)

7. Star Wars Jedi : Survivor (-1)

8. Mortal Kombat 1 (=)

9. Starfield (-2)

10. Resident Evil 4 Remake (-1)



Viré du classement : MLB The Show 23