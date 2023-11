En plein contexte de licenciements, Atlus augmente lui les salaires et les primes En plein contexte de licenciements, Atlus augmente lui les salaires et les primes

On ne compte plus les annonces de licenciements cette année, encore dernièrement chez Amazon Gaming, et au coeur de ces biens mauvaises nouvelles apparaît Atlus qui a une toute autre déclaration à faire : non seulement les mecs ne virent personne, mais tout en embauchant de temps en temps, ils viennent d'augmenter les salaires.



Ainsi, après déjà une hausse du salaire annuelle de 5 % en avril 2023, Atlus va aujourd'hui plus loin afin de « devenir toujours plus compétitif sur la scène mondiale » tout en « créant un environnement dans lequel les employés vont donner le meilleur d'eux-mêmes » :



- Les nouveaux diplômés voient passer leur salaire de 257.000 à 300.000 yens (environ 1.835€).

- Ceux déjà sur place bénéficieront d'une hausse de leur salaire annuel à hauteur de 15 %.



Et ce n'est pas tout : Atlus reconnaissant une nette hausse des affaires en occident (merci Persona) depuis 3 ans, la prime aux performances se fera cette fois sur les bénéfices mondiaux.