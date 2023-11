Aux yeux de son éditeur, les ventes de Armored Core VI ne sont pas à la hauteur (hors Japon) Aux yeux de son éditeur, les ventes de Armored Core VI ne sont pas à la hauteur (hors Japon)

Kadokawa Games, maison-mère de FromSoftware entre autres choses, a délivré son rapport trimestriel essentiellement basé sur Armored Core VI et il en ressort des choses intéressantes et même parfois inattendues :



- Armored Core VI, c'est 700.000 ventes rien qu'au Japon, une très belle performance aux yeux de Kadokawa mais…

- L'éditeur n'est pas satisfait des ventes à l'international. Selon certaines fuites, il se serait vendu 1,5 million d'unités en dehors du Japon, ce qui est donc jugé insuffisant alors que c'est un record pour la franchise.

- Kadokawa réfléchit à étendre l'édition des jeux FromSoftware en dehors du Japon. Cela pourrait signifier que Bandai Namco soit dégagé de l'équation pour l'occident.



- Et enfin, on nous rassure sur le fait que le développement de l'extension de Elden Ring se passe à merveille mais qu'aucune date ne peut encore être donnée. Rappelons que, toujours selon diverses rumeurs, FromSoftware avait prévu deux ou trois extensions pour Elden Ring (façon Dark Souls III par exemple) mais aurait décidé de les réunir en une seule bien plus massive.