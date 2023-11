Starfield prépare sa MAJ DLSS & HDR Starfield prépare sa MAJ DLSS & HDR

En attendant l'ouverture des mods en début d'année prochaine (également sur Xbox), Starfield continue de se peaufiner sur le plan technique, ce qui est toujours triste à dire pour un jeu déjà sorti mais l'époque est ce qu'elle est, et c'est donc la semaine prochaine que les joueurs Steam accueilleront ce que l'on appelle une « upgrade bêta » (via Steam Beta donc) pour ajouter ENFIN officiellement la compatibilité DLSS chère aux possesseurs de cartes Nvidia, mais aussi de nouvelles options au niveau des paramètres d'affichage et du HDR, en plus de nouvelles améliorations et optimisations.



En fonction des retours, l'upgrade sera ensuite déployée pour les autres joueurs PC mais aussi Xbox Series, du moins dans ce dernier cas dans l'ordre du possible : faute de DLSS, il faudra attendre la compatibilité FSR3 d'AMD… du moins quand elle sera aussi dispo sur consoles.



Rappelons que d'ici la fin de l'année, le titre accueillera d'autres améliorations, du genre une map pour les diverses villes, le genre de détail qui ne sera pas du luxe, et qui continue de nous faire dire qu'entre tout cela et les mods, ceux qui s'y lanceront dans un an obtiendront une expérience sans commune mesure avec l'actuelle.