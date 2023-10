Monster Hunter dans 5 mois, c'est possible ? Monster Hunter dans 5 mois, c'est possible ?

On avait oublié cette déclaration et elle est pourtant toujours d'actualité avec une nouvelle confirmation de l'éditeur : face aux interrogations des actionnaires autour des objectifs de nouveaux records, Capcom a assuré que outre Appolo Justice Trilogy, un titre « majeur non annoncé » sortira avant le 31 mars 2024.



Si la logique pousse donc à penser au nouveau Monster Hunter, même à 5 mois de son éventuel lancement, il faudra quand même patienter pour voir si Capcom ne joue pas sur les mots en parlant en fait de Dragon's Dogma II, certes annoncé, mais pas « sa date ».