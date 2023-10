Alan Wake 2 aura deux extensions payantes Alan Wake 2 aura deux extensions payantes

Remedy nous avait déjà confirmé que Alan Wake 2 accueillerait plusieurs DLC gratuits dans le cadre de son suivi dont une difficulté Cauchemar, le mode Photo et surtout le NG+ qui modifiera apparemment une partie du scénario, mais pour le plus gros, il faudra utiliser à nouveau la carte bleue avec la confirmation aujourd'hui de deux extensions payantes (prix non indiqué).



La première, Night Springs, sera en dehors du scénario principale puisque reprenant l'émission fictive façon 4e Dimension avec plusieurs personnages connus de l'univers à incarner dans une poignée d'épisodes autonomes. La deuxième, The Lake House, offrira une nouvelle zone près du Lac Cauldron où l'on y incarnera de nouveau alternativement Saga Anderson et Alan Wake. Remedy ne précise pas si ce contenu est une suite, une préquelle, ou une fois de plus une histoire déconnectée.